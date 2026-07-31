Depois de fazer a sua reestreia com a camisa Vila Nova na última segunda-feira (27), ao entrar no 2º tempo da derrota por 2 a 0 contra o CRB, o meia-atacante Everton Galdino, apresentado nesta sexta (31), falou sobre a felicidade em estar de volta ao ex-clube. O jogador de 29 anos também comentou a ansiedade para jogar no OBA.\n“Muito feliz em estar de volta. Todo atleta tem sonhos, e quando eu saí daqui eu tinha o sonho de rodar o mundo, conhecer novos lugares, trabalhar em outros clubes, e hoje eu volto muito feliz, com uma satisfação imensa de estar vestindo essa camisa novamente”, comentou.\nDe acordo com Everton Galdino, ele chegou ao Vila Nova sem ritmo de jogo, pois não entrava em campo desde maio, no Mirassol, devido à paralisação para a Copa do Mundo. Mesmo assim, a comissão técnica liderada por Guto Ferreira optou por “queimar algumas etapas” e colocá-lo contra o CRB.