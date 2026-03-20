Além do volante Marco Antônio, emprestado pelo Vila Nova ao Botafogo-SP, outro jogador pode deixar a equipe vilanovense. O atacante André Luís, de 28 anos, teria recebido proposta de transferência para o Aktobe, equipe do Cazaquistão, mesmo clube em que atua o português Nani, atacante de renome em Portugal.\nA diretoria vilanovense informou que não havia recebido oferta pela liberação do atleta, mas admite conversar nesse sentido.\nAndré Luís chegou ao Vila Nova ano passado, mas tem números modestos para um atacante - 22 atuações e só um gol marcado.\nNa atual temporada, jogou 14 vezes e fez só um gol. Atacante de lado, ele também teve passagem pelo Atlético-GO, em 2021, anotando dois gols em 46 partidas.\nAs melhores participações de André Luis foram no início da carreira, pela Ponte Preta, com 11 gols em 38 jogos na temporada 2018. Com este desempenho, ele se transferiu para o Corinthians em 2019 e, depois, foi atuar no futebol sul-coreano em duas oportunidades: pelo Daejeon Hana Citizen (2020) e Jeonbuk Motors (2023).