O atacante Facundo Barceló rescindiu contrato com o Goiás e acertou com o CRB para a sequência da Série B. O jogador perdeu espaço na rotatividade do técnico Vagner Mancini e já foi anunciado como reforço da equipe alagoana.\nFacundo Barceló foi o primeiro reforço do Goiás na atual temporada e tinha contrato válido até o fim da atual edição da Série B. O vínculo foi rescindido nesta terça-feira (12). Ele viajou para Maceió pela manhã e foi anunciado pelo CRB no início da noite.\nPelo Goiás, o atacante disputou 23 jogos na temporada e marcou apenas dois gols. Ele perdeu espaço ao longo da Série B e participou de apenas 50 minutos nas últimas quatro partidas, todas saindo do banco de reservas.\nGoiás não terá volante contra o Vila Nova e atacante é dúvida\nSem o atacante, o Goiás conta apenas com Anselmo Ramon na função de centroavante. O clube goiano deve voltar ao mercado para buscar um jogador da posição para ser reserva do camisa 9.