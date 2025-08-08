O atacante Zé Hugo rescindiu seu contrato com o Goiás e deve acertar vínculo com a Ferroviária para a sequência da Série B. O jogador de 25 anos se despediu de companheiros do clube goiano nesta sexta-feira (8), antes do início do último treino da equipe na preparação para o jogo diante do Operário-PR.\nZé Hugo estava emprestado ao Goiás e tinha vínculo até o fim deste ano com o clube esmeraldino. Ele disputou 20 jogos em 2025, com um gol marcado e uma assistência distribuída.\nO atacante vem, desde março, sendo citado entre atletas que poderiam deixar o Goiás. Antes da abertura do atual período para transferências, Zé Hugo voltou a jogar pelo Goiás após três meses sem ser relacionado e disputou partidas contra Athletico-PR e Cuiabá. O jogador foi relacionado para duas partidas depois disso, diante de Novorizontino e Remo, mas não voltou a atuar.