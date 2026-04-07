O atacante Cadu, de 21 anos, tem sido decisivo para o Goiás desde que passou a entrar com frequência nos jogos, saindo do banco de reservas, e pode ser um trunfo esmeraldino na busca pelo acesso à elite. O jogador tem se destacado como uma espécie de “reserva de luxo” na equipe comandada por Daniel Paulista, surgindo como sombra ou até possível parceiro de Anselmo Ramon.\nDos três gols marcados por Cadu pelo clube esmeraldino em nove jogos, dois foram cruciais: serviram para empatar partidas ou colocar o Goiás à frente do placar. Cadu já igualou sua temporada mais artilheira como profissional. Em 2024, marcou três gols em 32 jogos; agora, precisou de 23 partidas a menos para alcançar a mesma marca.\nGoiás vence o Criciúma, mantém invencibilidade no ano e assume a liderança da Série B\nRevelado pelo Atlético-MG, Cadu atua pela primeira vez fora do Galo. O atacante está emprestado ao Goiás até o fim da temporada.