O atacante Geovany Soares fez um gol anulado pela arbitragem sobre o Criciúma-SC na última partida, no empate por 1 a 1 obtido fora de casa pelo Atlético-GO nesta Série B. Geovany Soares tem 25 anos e tem se destacado pela facilidade nos dribles, nos duelos diretos que trava contra o marcadores. Isso permite que possa arrancar em velocidade, como no lance do gol marcado por Ewerthon no segundo tempo. O jogador atleticano explica que desenvolveu o drible nos tempos de futsal, nas origens dele, nas quadras de Alagoas e na cidade natal, Dois Irmãos (AL). Neste final de semana, no domingo (24), o Dragão recebe o São Bernardo-SP, atual líder da Série B, e aposta muito na habilidade de Geovany Soares.\n“Joguei muito no futsal. Minha infância todo foi no futsal. Não jogava no campo antes. Fui jogar no campo aos 16, 17 anos. Levo muito o drible do futsal para o campo. Eu tenho muita facilidade também por ser rápido. Isso ajuda bastante. Mas, em campo, tento me entregar em cada jogo, independentemente se faço gol ou a assistência. Tento entregar o melhor para a equipe. O importante é a equipe vencer, conquistar a pontuação”, explicou o jogador atleticano.