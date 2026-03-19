O uruguaio Kevin Ramírez, de 31 anos, foi decisivo na vitória apertada do Atlético-GO sobre a Ponte Preta, na noite desta quarta-feira (18), no Estádio Antônio Accioly. O belo gol do atacante garantiu o Dragão na 5ª fase da Copa do Brasil e serviu para que o jogador se redimisse das chances desperdiçadas na final do Campeonato Goiano.\nNo empate sem gols contra o Goiás, Kevin Ramírez parou em grandes defesas do goleiro Tadeu. Mas foi letal e preciso para marcar belo gol sobre a Macaca. Ele chega a três gols no time atleticano.\n"A jogada foi rápida. Minha ideia era encontrar o Guilherme (Lopes) na lateral. Foi (gol) importante para mim e para o time, pois vinha tentando, tentando", explicou o atacante.\nKevin Ramírez é uma das esperanças de gols e boas atuações desde que chegou ao Dragão, no início do ano, após boa passagem pelo Amazonas-AM. Ramírez seria substituído no segundo tempo, mas conseguiu ser decisivo."Foi importante. Fiz o gol para o time se classificar", ressaltou.