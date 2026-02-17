O atacante Dellatorre descreveu o empate do Vila Nova com o Anápolis por 2 a 2 como um “sabor amargo” pelo primeiro tempo abaixo do esperado, mas destacou a reação da equipe na segunda etapa.\n“Com certeza é um sabor amargo. A gente veio com vontade de ganhar, mas as coisas não aconteceram no primeiro tempo. A nossa equipe jogou abaixo do que devia, mas conseguimos conversar no intervalo e, logo no primeiro lance do segundo tempo, já fizemos um gol. Acho que a gente precisou conversar dentro do vestiário para acertar o que estava errado, e aí fomos felizes em conseguir a classificação. O primeiro objetivo foi alcançado. Agora tem um clássico na semifinal. A gente vai trabalhar, descansar, tentar acertar e corrigir os erros para, nessa semifinal, fazer um grande jogo”, disse o atacante.\nAnapolina é Campeã do Interior e garante vagas na Série D e na Copa do Brasil em 2027