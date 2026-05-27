Xodó da torcida do Goiás, Esli Garcia pode se tornar ao longo de 2026 o estrangeiro com mais jogos disputados na história do clube esmeraldino. O venezuelano é uma das armas da equipe alviverde para o clássico do próximo sábado (30) contra o Atlético-GO no estádio Antônio Accioly.Contratado em 2025 após se destacar pelo Paysandu na temporada anterior, Esli Garcia tem 35 partidas pelo Goiás entre 2025 e 2026. Na história do clube esmeraldino, apenas dois outros estrangeiros atuaram mais vezes que o venezuelano.Em 2019, o uruguaio Leandro Barcia disputou 48 jogos pelo Goiás. Na temporada de 2023, o argentino Julian Palácios fez 49 partidas pelo clube goiano. Para ultrapassar os dois, Esli Garcia tem de atuar em mais 15 partidas ao longo de 2026. Na Série B, a equipe esmeraldina tem 28 jogos até o fim da competição.Na atual temporada, Esli Garcia ultrapassou o uruguaio Facundo Barceló (23 jogos), o argentino Keko Villalva (28) e o uruguaio Gonzalo Freitas (32) na lista de estrangeiros com mais jogos pelo Goiás.O venezuelano é quase o 12º jogador do Goiás em 2026. Dos 13 jogos disputados na temporada, Esli Garcia saiu do banco de reservas em 12 ocasiões. Apenas o volante Juninho entrou mais vezes (15) durante as partidas.Nos últimos jogos, Esli Garcia iniciou seu melhor momento pelo Goiás. O atacante disputou cinco das seis partidas. É o recorte em que o venezuelano mais esteve envolvido em gols pelo clube goiano. Foram duas assistências (para Kadu contra o Botafogo-SP e Bruno Sávio diante do Avaí) e um gol marcado (contra o Cruzeiro na Copa do Brasil).Por causa do bom momento, parte da torcida do Goiás defende a entrada do atleta na equipe titular. O técnico Daniel Paulista despistou sobre o assunto em entrevista depois da partida contra o Avaí (vitória por 2 a 0 na última rodada) e explicou que a opção de escalar a equipe inicial com Esli Garcia ou colocar o venezuelano em campo durante a partida é definida pela estratégia que ele traça para os jogos.Para o treinador, Esli Garcia é um atleta que mostra potencial para mudar cenários de jogos ao entrar em campo durante as partidas. Alguns exemplos recentes foram as partidas contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, e diante de Botafogo-SP e Avaí, pela Série B. O jogador saiu do banco de reservas e causou impacto positivo nos lances ofensivos do clube esmeraldino.No único jogo em que Esli Garcia foi titular, a impressão não foi positiva. O venezuelano atuou na derrota por 1 a 0 para o São Bernardo. Ele foi substituído no intervalo. Na ocasião, o técnico Daniel Paulista alterou o esquema tático e escalou o ataque do Goiás com três atacantes.Em bom momento, Esli Garcia é uma das armas do Goiás para o jogo de sábado (30) contra o Atlético-GO. A tendência neste momento é que o venezuelano inicie como reserva, mas é quase certo que ele atuará saindo do banco de reservas.Será apenas o segundo clássico do atacante contra o Atlético-GO. Esli Garcia atuou contra o Dragão na Série B do ano passado, no empate sem gols na Serrinha, pela 29ª rodada. O venezuelano foi relacionado para os jogos da final do Goianão neste ano, mas não entrou em campo nas partidas que definiram o título Estadual do Goiás. É o único título do jogador pelo clube goiano.