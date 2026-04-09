O técnico Guto Ferreira terá um retorno importante no próximo jogo do Vila Nova, contra a Ponte Preta. O atacante Dellatorre, que cumpriu suspensão por cartão vermelho direto no clássico contra o Atlético-GO, está disponível novamente. Além dele, o zagueiro Anderson Jesus deve voltar a ser relacionado. Já o atacante André Luís não deve atuar.\nArtilheiro do Vila Nova em 2026, com nove gols, Dellatorre é titular absoluto no setor ofensivo colorado desde quando o treinador era Umberto Louzer.\nNesta Série B, o atacante tem um gol marcado no empate em 2 a 2 contra o CRB, pela 1ª rodada. Na 2ª rodada, em empate por 1 a 1 contra o Sport, Dellatorre atuou nos 90 minutos do jogo, pelo menos até ser expulso por fazer gesto de “roubo” para a arbitragem devido a uma marcação errada de escanteio.\nO jogador esteve ausente na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO na 3ª rodada da Série B, mas voltará ao time titular neste sábado (11), às 18 horas, em confronto diante da Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli, pela 4ª rodada da Segundona. A tendência é de que ele forme dupla de ataque com Janderson.