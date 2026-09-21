O Atlético-GO iniciou a semana de preparação para o clássico com o Goiás com uma novidade: a presença do atacante Bruno José, recuperado de lesão muscular. Ele se movimentou e participou normalmente da atividade com bola.\nO meia Marrony e o volante Leandro Vilela, ambos com problemas musculares, ainda não treinaram.\nO trio ficou fora dos dois últimos jogos do Dragão: na goleada por 4 a 0 sobre o Criciúma, e na derrota por 1 a 0 para o São Bernardo, na última sexta-feira (18), fora.\nBruno José tem sido um atacante de lado que se coloca como opção no decorrer dos jogos. Ele entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Avaí, nos acréscimos da partida, fora de casa. O jogador também marcou o gol no triunfo (1 a 0) sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal.\nO técnico Roger Silva vai para o segundo clássico dele à frente do Atlético-GO - no primeiro, foi derrotado pelo Vila Nova (2 a 0) no estádio Antônio Accioly. O treinador vai preparar para buscar a reabilitação e os três pontos na Serrinha para que o Dragão chegue aos 49 pontos.