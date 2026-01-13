O atacante Jajá voltou a treinar no Goiás depois da negociação com o Remo não ser concretizada. O jogador de 27 anos apresentou dores musculares, segundo o clube goiano, na semana passada e desfalcou a equipe esmeraldina na goleada sobre o Goiatuba, por 4 a 0, na abertura do Goianão.\nJajá se mostrou favorável a deixar o Goiás após receber uma proposta do Remo. A negociação, no entanto, foi iniciada diretamente com o atleta e não avançou quando os clubes iniciaram as tratativas.\nA transferência seria por empréstimo até o fim de 2026. O Goiás entende que para isso ocorrer, o clube deveria ser recompensado financeiramente, além de renovar o vínculo do jogador até o fim de 2027. Como não houve avança em relação ao pagamento pela transferência, os clubes finalizaram a negociação com a permanência do atacante na equipe goiana.