O atacante Ryan deve voltar a ser relacionado para a próxima partida do Vila Nova, diante do Botafogo-SP. Poupado no último jogo por controle de carga, após sentir dores no joelho, o atleta treinou normalmente durante a semana e volta a ser opção para o técnico Guto Ferreira no banco de reservas.\nEm julho deste ano, Ryan, que vinha sendo titular absoluto do Vila Nova, precisou passar por cirurgia no joelho, após sofrer lesão no menisco. O atacante voltou a atuar pouco mais de um mês depois, na goleada por 6 a 0 diante da Ponte Preta, ao entrar em campo na metade do 2º tempo.\nDesde então, Ryan caiu de produção e só foi titular uma vez, no clássico contra o Goiás, sendo substituído no intervalo. Atualmente, ele é o reserva imediato de Everton Galdino. Na vitória por 2 a 0 contra o Londrina, o atacante foi poupado e agora volta a ser uma alternativa como suplente para o confronto em Ribeirão Preto.