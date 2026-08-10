O atacante Walter, de 37 anos, está de saída do Tupy (Jussara). O jogador e a diretoria do clube, que disputa a Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, acertaram a rescisão do contrato nesta segunda-feira (10).\nO goleador havia confirmado no sábado (8), após o empate sem gols com o Goiânia, em jogo válido pela Segundona, que estava trocando de clube e de estado neste segundo semestre.\nNa segunda passagem pelo Tupy, o jogador não fez nenhum gol - ano passado, marcou duas vezes. O Tupy informou que o próprio Walter pediu a rescisão de contrato.\nWalter está se transferindo para o Cruzeiro-PB, de Itaporanga (PB), que vai buscar o acesso à elite do Campeonato Paraibano - ano passado, chegou à semifinal, mas o time foi eliminado.\nO jogador deve ser confirmado pelo clube como a principal contratação para dar um toque de experiência ao jovem elenco do Cruzeiro-PB.