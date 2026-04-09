O Atlético-GO apresenta o pior desempenho dele nas três rodadas iniciais da Série B desde 2009. É o único time que ainda não pontuou na competição, está na lanterna e foi derrotado três vezes. A campanha ruim do Dragão também tem relação com o aproveitamento ofensivo deficitário.O time atleticano fez apenas dois gols na Série B e é um dos últimos neste quesito, à frente do Juventude (um gol) e do Cuiabá-MT (ainda não balançou as redes). Por causa disso, a comissão técnica tem cobrado bastante do elenco, especialmente dos atacantes.Nesta temporada, as últimas vitórias atleticanas por placares acima de um gol foram sobre a Abecat Ouvidorense (3 a 0, pelas quartas de final do Estadual) e Vila Nova (2 a 0 no primeiro jogo da semifinal). Os últimos triunfos foram magros, tanto na Copa do Brasil como na Copa Centro-Oeste.São cinco vitórias nas duas competições, mas todas por 1 a 0. Na Copa do Brasil, o Dragão venceu de 1 a 0 o Primavera-MT, Porto Velho-RO e a Ponte Preta, enquanto na Copa Verde o time ganhou apertado do Anápolis e do Cuiabá também pelo mesmo placar.O sinal de alerta está ligado na Série B, em que o Dragão saiu à frente do placar duas vezes (contra Náutico e Vila Nova) no primeiro tempo, criou e desperdiçou chances na etapa final, levou a virada dos adversários no final dos jogos e gerou cobranças internas pelos resultados negativos.“Acredito que, principalmente na parte final do jogo, depois dos 25, 30 minutos, esta confiança tem faltado mesmo. Você acaba não fazendo o gol e leva o jogo para um lado perigoso”, detectou o técnico Eduardo Souza, que passa pelo crivo das cobranças após um mês de trabalho.Nas cinco vitórias magras, por 1 a 0, quatro delas foram com os gols marcados no primeiro tempo. O único triunfo definido com gol no segundo tempo foi sobre a Ponte Preta, pela 3ª fase da Copa do Brasil, definido com a conclusão certeira do uruguaio Kevin Ramírez, emprestado depois à Chapecoense para a disputa da Série A.Kevin Ramírez marcou três vezes pelo Dragão na temporada e se transferiu para a elite nacional. No elenco, estão outros atacantes: Marrony, Geovany Soares, Léo Jacó, Léo Tocantins, Vitinho Lopes, Bruno José e Gustavo Coutinho, além de alguns jogadores da base que costumam servir à comissão técnica na Copa Centro-Oeste.Os artilheiros do Atlético-GO são o meia-atacante Guilherme Marques e o atacante Léo Jacó - ambos com cinco gols, cada. Curiosamente, a dupla corre risco de perder a posição no jogo do próximo domingo (12), às 20h30, contra o Londrina-PR, pela 4ª rodada da Série B.Guilherme Marques ficou no banco, substituído pelo atacante Geovany Soares no clássico com o Vila Nova (derrota de 2 a 1), entrou no segundo tempo e teve chance de ampliar o placar, mas parou na defesa do goleiro Helton Leite. Léo Jacó, de 21 anos, sente a pressão pelo desempenho ruim nos últimos jogos, mesmo que tenha marcado gol sobre o Náutico. Ele deve perder a vaga para Gustavo Coutinho, que voltou ao clube para resolver o problema do baixo aproveitamento ofensivo.O trio de ataque na próxima rodada da Série B pode ser formado por Geovany Soares, Gustavo Coutinho e Marrony, autor do gol sobre o Vila Nova, após cruzamento de Geovany Soares.