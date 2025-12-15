O ataque do Goiás terá novidades na temporada de 2026. O clube esmeraldino negocia com pelo menos dois atacantes - um centroavante e um atleta de beirada - e quer reforçar o setor ofensivo para o ano que vem. Essa é uma das prioridades do diretor de futebol Michel Alves no mercado.\nUm dos reforços para o setor ofensivo pode ser o atacante Iury Castilho. O Goiás iniciou conversas com o estafe do jogador há alguns dias e tenta chegar a um acordo. A contratação seria por empréstimo por uma temporada.\nIury Castilho foi contratado pelo Coritiba no meio deste ano em definitivo com vínculo de três anos - até junho de 2028. O atacante terminou a temporada em baixa no clube paraense, que foi campeão da Série B, e está na lista de jogadores negociáveis.\n-Webstories - Ataque do Goiás deve ter novidades em 2026 (1.3350617)