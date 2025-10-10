Com a necessidade de vitória, o Goiás enfrenta o Athletic-MG, neste sábado (11). A partir das 16 horas, na Arena Sicredi, o time esmeraldino tenta encerrar a sequência de quatro empates para voltar a vencer na 32ª rodada da Série B e ter dias um pouco mais tranquilos na busca pelo acesso à Série A.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nO atual cenário do Goiás é de pressão. O time esmeraldino perdeu praticamente toda a vantagem de pontos - chegou a ser de dez e caiu para um ponto - que tinha dentro da faixa do acesso (G4). Por isso, precisa vencer o Athletic-MG para seguir entre os quatro primeiros e não piorar o momento na Série B, que pode até resultar na demissão do técnico Vagner Mancini.\nO jogo contra o Athletic-MG não define se o Goiás subirá ou não para a Série A, mas será determinante para o futuro do treinador. A discussão de uma provável demissão nunca esteve tão em alta como agora.