O Goiás entra em campo neste domingo (14) para enfrentar o Athletic-MG em busca de reabilitação na Série B depois da goleada sofrida para o Novorizontino e após perder quatro posições na tabela da competição. O duelo será disputado a partir das 16 horas, na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG), pela 13ª rodada.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nO Goiás não vence há duas rodadas, após empate por 1 a 1 com o Atlético-GO e da goleada de 4 a 0 sofrida para o Novorizontino.\nA derrota para o time paulista foi a pior do clube como mandante na história do clube na Série B. Além disso, o clube goiano perdeu quatro posições na 12ª rodada e tenta voltar a vencer para se reaproximar das primeiras posições.\nPara voltar a ganhar, o Goiás terá de mostrar a força do seu elenco. O técnico Daniel Paulista novamente tem problemas com desfalques e precisará fazer mudanças na escalação titular.