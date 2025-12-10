Em meio à reformulação do elenco para a disputa da Série A de 2025, o Athletico intensificou a busca por um zagueiro experiente para atender às demandas do técnico Odair Hellmann. Entre os nomes analisados internamente, um dos que ganhou força nos últimos dias foi o do equatoriano Robert Arboleda, titular do São Paulo e considerado um dos líderes do elenco são-paulino.\nSegundo apurado, o departamento de scout do Furacão identificou Arboleda como um defensor que reúne características valorizadas pelo clube: imposição física, liderança e regularidade em alto nível. A partir disso, a direção do Furacão iniciou uma consulta inicial para entender as condições de uma eventual negociação.\nSerra Dourada terá espaços comerciais com vista para campo e camarotes na altura do gramado\nSÃO PAULO DEMONSTRA RESISTÊNCIA EM VENDER