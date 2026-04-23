O Atlético-GO enfrentará na noite desta quinta-feira (23), às 21h30, em Curitiba, o Athletico-PR, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. O adversário foi campeão uma vez da Copa do Brasil (2019) e também faz boa campanha na Série A - atualmente, está em 6º lugar. Furacão e Dragão jogam na Arena da Baixada e, no dia 14 de maio, definem em Goiânia, na partida de volta, o classificado às oitavas de final.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e escalações prováveis)\nOs xarás atleticanos decidiram vaga por duas vezes na Copa do Brasil: 2007 e 2021, nas quais prevaleceu a força do rubro-negro paranaense em duelos pelas oitavas de final.\nNaquelas temporadas, o Furacão foi superior e conquistou a vaga. No duelo mais equilibrado entre os clubes, em 2007, o Dragão começava a consolidar a reconstrução, venceu por 3 a 1 em Goiânia, mas perdeu em Curitiba por 2 a 0 e foi eliminado por causa do gol qualificado (fora de casa).