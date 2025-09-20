Neste domingo (21), a partir das 19 horas, o Vila Nova visita o Athletico-PR na Arena da Baixada (Ligga Arena), pela 27ª rodada da Série B. A equipe goiana não vence há quatro jogos e quer encerrar o incômodo jejum. Já o time paranaense ganhou os quatro últimos jogos e está embalado na busca pelo acesso à Série A.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e equipe de arbitragem)\nO Vila Nova não vive bom momento na Série B. Em 10º lugar, com 36 pontos, a equipe colorada vem de dois empates consecutivos em casa com Athletic-MG e Remo, ambos por 1 a 1. Antes disso, havia empatado com a Chapecoense (2 a 2) e perdido para o Botafogo-SP (2 a 0), fora de casa.\nAgora, o Vila Nova voltará a atuar longe de Goiânia. Na lista dos melhores visitantes, o Tigre aparece com a 10ª melhor campanha, com três vitórias, três empates, sete derrotas e 30,7% de aproveitamento.