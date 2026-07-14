-POP_SeuFrancisco_140726 (1.3432761)\nAos 93 anos, o corredor "seu" Francisco Lima completou os 42 quilômetros da New Balance 42k Porto Alegre, neste domingo (12), e deu uma lição de determinação aos pouco mais de 21.500 corredores que participaram do evento esportivo (assista ao vídeo acima).\n"Seu” Francisco Lima foi o último atleta a cruzar o pórtico de chegada no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre. O atleta goiano completou a 171ª maratona de sua carreira, em uma prova que ficou marcada ainda pela participação de Eliud Kipchoge, considerado o maior maratonista de todos os tempos.\nCorre que dá: série do POPULAR mostra o encanto pela corrida em trilhas\nÍcone das fantasias na São Silvestre, goiano cria corrida que exalta diversão\nCorre que dá: série do POPULAR mostra como a tecnologia impacta a corrida