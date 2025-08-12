Cinco jogadores do Coritiba que participaram da conquista do Campeonato Brasileiro de 1985 estiveram na tarde de terça-feira (12) na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro. Com 40 anos de atraso, receberam as medalhas do triunfo, assegurado com uma vitória sobre o Bangu, nos pênaltis, no Maracanã: 6 a 5, após empate por 1 a 1.\nNa ocasião, as medalhas originais não foram entregues, sem que houvesse maiores explicações. O sumiço se tornou secundário diante do triunfo inédito, porém a cobrança pela devida premiação foi retomada nas comemorações de quatro décadas.\nLeia Também\n+Atacante rescinde com o Goiás e acerta com o CRB\nPresente em um dos eventos da celebração, o novo presidente da CBF, Samir Xaud, tomou conhecimento da situação e ouviu o apelo por uma solução, ainda que tardia. Então, mandou confeccionar as peças referentes ao título daquele Brasileiro.