Na tarde quente deste sábado (25), com a imagem ao fundo do brilho do sol sobre a água do Rio Araguaia, no Porto de Aruanã, 30 atletas concluíram a 33ª Caminhada Ecológica, que teve largada na madrugada da última terça-feira (21), no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. O prêmio final pelo esforço foi o tradicional banho no Araguaia, antes do pôr do sol. O mergulho simboliza o fim da jorndada.\nDesta vez, antes de mergulho no Araguaia, os atletas foram ovacionados por milhares de turistas. Na recepção, à frente deles, cinco crianças da etnia karajá puxavam os demais participantes, sob o som da banda do Corpo de Bombeiros. Cada atleta foi chamado pelo nome e por uma palavra para resumir a jornada, como "família", "superação", "alegria".\nÚltimo dia da 33ª Caminhada Ecológica (Danilo Eduardo)