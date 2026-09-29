Nos Jogos Sul-Americanos Santa Fé 2026, na Argentina, duas atletas goianas garantiram medalhas para o Brasil na modalidade de wrestling. Laís Nunes, natural de Barro Alto, conquistou a prata na categoria estilo livre. Kamila Barbosa, nascida em Goianésia, ficou com o bronze na categoria feminina até 50 kg.\n“Fiz quatro lutas duríssimas contra Equador, Colômbia, Venezuela e Panamá. Os Jogos Sul-Americanos são as Olimpíadas da América do Sul, uma competição fortíssima e que para participar você precisa se classificar. As atletas que estavam ali eram de altíssimo nível competitivo no cenário internacional. Então subir ao pódio trazendo mais uma medalha para o Brasil é uma emoção surreal”, comentou Kamila Barbosa ao POPULAR.\nNo total, o Time Brasil conquistou 11 medalhas no wrestling dos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé. Além de Laís Nunes e Kamila Barbosa, Pedro Samuel Gonçalves e Giullia Penalber faturaram uma medalha de ouro cada; Adrian Vasconcelos e Gabriel de Sousa conseguiram uma prata; e Pedro de Souza, Meiriele Santos, Gabriel Rocha, Joilson de Brito e André Luiz ganharam medalhas de bronze.