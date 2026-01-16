Pela 2ª rodada do Campeonato Goiano, o Atlético-GO obteve a segunda vitória, vencendo a Aparecidense por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (15), no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. A equipe atleticana é uma das duas com 100% de aproveitamento, ao lado do Vila Nova, após duas rodadas, e lidera por causa do melhor saldo de gols - três contra dois do time vilanovens. A Aparecidense continua sem vencer no torneio.\nO Atlético-GO se prepara para disputar o primeiro clássico da temporada, no próximo domingo (18), contra o Goiás, no Estádio Antônio Accioly, no Bairro de Campinas.\nPara garantir o triunfo nesta quinta-feira (15), o Dragão decidiu a partida ainda no primeiro tempo, com gols do volante Igor Henrique e do atacante uruguaio Kevin Ramírez, em cobrança de pênalti contestado pela Aparecidense. Isso porque o lateral esquerdo Caetano tinha a bola sob controle, mas acertou o braço no rosto de Jader.