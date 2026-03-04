O Atlético-GO iniciou nesta quarta-feira (4) a venda de ingressos para o primeiro jogo da final do Campeonato Goiano, contra o Goiás, no próximo sábado (7), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly. Os preços desta temporada foram mantidos: 40 reais (inteira) e 20 reais (meia com a camisa do Atlético-GO).\nA novidade será a promoção no valor dos bilhetes para as mulheres: 5 reais.\nOs bilhetes podem ser adquiridos pelo site ingresso SA. Também haverá venda presencial nas bilheterias do Antônio Accioly, no Bairro de Campinas, a partir de quinta-feira (5).\nNo Accioly, os guichês serão abertos às 8h30. A comercialização prossegue na sexta-feira (6) e no dia do jogo (sábado), desde que haja disponibilidade de bilhetes.\nO clássico terá torcida única - no caso, a do clube mandante, o Atlético-GO. A medida atende a uma determinação dos órgãos de segurança e do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO).