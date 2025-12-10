Em sua montagem de elenco para 2026, o Atlético-GO acertou a compra do zagueiro Tito, que vestiu a camisa rubro-negra por empréstimo do Maringá nesta temporada; o novo contrato com o Dragão, agora em definitivo, será de três anos. Por outro lado, o goleiro Anderson não deve permanecer no time após interesse da Chapecoense.\nAtlético-GO acerta venda do goleiro Ronaldo ao Bahia; saiba os valores\nEm setembro deste ano, o Atlético-GO contratou Tito, de 25 anos. Formado nas categorias de base do CSA e com passagem pelo Flamengo-PI, o zagueiro estava no Maringá desde 2024. Em 2025, a equipe paranaense disputou a Série C e terminou em 11º lugar, sem conseguir avançar para o mata-mata.\nCom o desfecho da 1ª fase, o Dragão buscou o jogador por empréstimo até o fim do ano, junto ao atacante Maranhão, que também estava no Maringá. Na temporada, Tito tinha feito 37 jogos e três gols pelo clube paranaense. No Atlético-GO, firmou-se rapidamente e jogou os 90 minutos de todos os confrontos a partir da 25ª rodada da Série B. No total, foram 14 partidas completas, com uma assistência na conta.