O Atlético-GO acertou mais uma contratação para 2026. Trata-se do atacante Léo Jacó, de 20 anos, que foi artilheiro da equipe sub-20 do Vasco neste ano, com 22 gols em 50 jogos. O jogador também atuou duas vezes na equipe profissional, mas não balançou as redes. Ele deve assinar com o Dragão em definitivo por quatro anos.\nAtlético-GO contrata volante Geovane, campeão da Série B e com passagens por Goiás e Vila Nova\nLéo Jacó se desenvolveu nas categorias de base do Nova Iguaçu e estava emprestado ao Vasco desde 2023. Em seu primeiro ano no sub-20 do cruzmaltino, fez 22 jogos e quatro gols. Em 2024, acumulou 30 jogos e dez gols, além de quatro partidas e um gol no sub-23, e uma partida no profissional.\nPelo Vasco, Léo Jacó conquistou dois títulos do Campeonato Carioca Sub-20 (2023 e 2024), uma Copa Rio Sub-20 (2024) e uma Recopa Carioca Sub-20 (2023).