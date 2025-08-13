O Atlético-GO acertou a contartação do atacante Jean Dias, de 34 anos. O jogador estava na Ponte Preta, que faz boa campanha na Série C do Brasileiro, mas que vive crise interna por causa de salários atrasados.\nComo se encontrava insatisfeito por causa da situação na Ponte Preta, além de estar com outros direitos trabalhistas em atraso, Jean Dias deixou o clube de Campinas (SP).\nJean Dias chega ao Dragão com vínculo até o final do Campeonato Goiano de 2026. O atacante será opção ofensiva pelos lados do campo, para brigar por vaga com Kelvin, Federico Martínez, Luciano Cosentino e Yuri Alves.\nNatural de Conceição-TO, Jean Dias é aguardado até o final de semana no Dragão. Nesta temporada, ele jogou 23 vezes e marcou três gols pela Ponte Preta.