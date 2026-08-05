O Atlético-GO acertou a contratação do lateral direito Warley, de 26 anos, que estava em um clube da Geórgia e foi campeão da Série B pelo Botafogo em 2021. O clube deve anunciar a contratação nesta quarta-feira (5).\nWarley é a 10ª contratação do Dragão para a Série B nesta janela de transferência.\nO lateral foi revelado no Santa Cruz, foi campeão da Série B de 2021 pelo Botafogo e também atuou no Coritiba, Ceará e Mirassol. Por último, estava no Torpedo Kutaisi, da Geórgia.\nA principal característica de Warley é a velocidade, tanto para apoiar o ataque como para fazer a recomposição defensiva. Ele chega ao Dragão para brigar por posição com Ewerthon, o atual titular e que foi poupado do treino desta quarta-feira (5).