O Atlético-GO acertou a contratação do volante Henrique Freitas, de 27 anos e que estava atuando pelo Barra-SC, desde a temporada passada. Henrique Freitas chega como um investimento do clube para uma posição que, no empate de 3 a 3 com o CRB, foi alvo de muitas críticas. Isso porque os volantes Matheus Índio, que começou como titular e foi substituído ainda no início do jogo, e Leandro Vilela, que entrou no lugar de Índio, erraram passes que originaram gols da equipe alagoana.\nLeandro Vilela e Matheus Índio foram criticados pela imprensa e pela torcida no jogo de sexta-feira (12), que resultou na saída do técnico Eduardo Souza.\n"Estamos comprando (direitos do jogador). É um investimento barato porque acreditamos muito no potencial do jogador. É o perfil de jogador que gostamos. Tem saúde, força física e qualidade para chegar à frente. É o que estamos procurando", informou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, que nesta segunda-feira (15) estava em viagem de retorno dos Estados Unidos, onde assistiu ao empate (1 a 1) do Brasil contra Marrocos, pela Copa do Mundo, a convite da CBF.