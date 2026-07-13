O Atlético-GO acertou a contratação de mais dois reforços para o segundo semestre: o volante Gustavo Peixoto e o atacante Gustavo Maia, que volta a trabalhar com o técnico Roger Silva.\nGustavo Peixoto, de 29 anos, tem passagens por Sport, Figueirense e Juventude, clube pelo qual atuou entre 2024 e 2025, disputando a Série A do Brasileiro. O volante estava no Noroeste, de Bauru (SP), e disputava a Série D. Com características de marcação e força física, chega para aumentar as opções no meio-campo do Dragão.\nO jogador já está em Goiânia e acompanhou, no Estádio Antônio Accioly, a vitória do Atlético-GO por 1 a 0 sobre o Fortaleza, no último domingo (12).\nNa estreia de técnico e com um jogador a menos, Atlético-GO vence o Fortaleza\nOutro reforço confirmado é o atacante Gustavo Maia, de 25 anos, vindo do Sport. O jogador teve uma rápida passagem pelo Vila Nova em 2023, quando disputou apenas cinco partidas e não participou de gols. A contratação é um pedido do técnico Roger Silva, com quem trabalhou no início desta temporada no clube pernambucano.