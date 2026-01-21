O Atlético-GO acertou a contratação do atacante Bruno José, de 27 anos. O clube ainda depende de trâmites burocráticos e da documentação para oficializar o atleta como reforço para a temporada de 2026. Bruno José chegou a Goiânia nesta terça-feira (20), passou por exames médicos e avaliações físicas. O jogador já definiu as bases contratuais com o Dragão e aguarda o anúncio oficial.\nNo ano passado, o atacante defendeu o Novorizontino-SP, clube pelo qual disputou 41 jogos e marcou dois gols entre as disputas do Paulistão e da Série B do Brasileiro. Sem atuar na atual temporada, ele chega como uma opção de velocidade para os lados do campo.\nNatural de Monte Sião (MG), Bruno José iniciou a carreira como lateral antes de se tornar atacante. O jogador possui passagens pela base do Internacional, além de ter defendido Cruzeiro e Guarani em 2022. Em 2023, transferiu-se para o Jubilo Iwata, do Japão, retornando ao futebol nacional no ano passado.