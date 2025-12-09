O Atlético-GO concluiu a venda do goleiro Ronaldo ao Bahia após encerramento do vínculo de empréstimo do jogador. O Dragão vendeu 80% dos direitos econômicos do atleta por R$ 5 milhões, valor que já estava estipulado no contrato entre as partes. Com isso, o clube goiano ainda mantém 20% dos direitos, com possibilidade de lucro em uma outra eventual negociação.\nLeia também\n+ Atlético-GO tem saída de volante e perde mais um titular para 2026\nCom a camisa do Bahia, Ronaldo disputou 40 partidas (também deu uma assistência) e foi campeão da Copa do Nordeste nesta temporada. Além disso, como o time tricolor terminou em 7º lugar no Brasileirão, o goleiro disputará a Pré-Libertadores no ano que vem com o clube baiano.\nHá algumas semanas, o presidente rubro-negro Adson Batista já havia adiantado que Ronaldo provavelmente não continuaria no Atlético-GO, até porque o clube precisa de “fluxo de caixa” e era bastante difícil que o goleiro abrisse mão de disputar Série A e Libertadores para retornar ao clube goiano para a disputa da Série B. O dirigente havia reforçado que o jogador deixa um "legado bonito" no time.