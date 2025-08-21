O meia Shaylon, de 28 anos, deixou o Atlético-GO após três anos e oito meses, 193 jogos, 34 gols e três títulos, além do acesso à Série A que antecederam a fase ruim que atravessa nos últimos anos no Dragão. O destino do atleta é o Mirassol, que é comandado por Rafael Guanaes, ex-técnico do time goiano.\nO Atlético-GO já oficializou a saída de Shaylon. O Dragão deve receber cerca de R$ 1 milhão pela rescisão do atleta.\nO interesse do Mirassol vem desde o início deste ano, mas as negociações não avançaram. No revés para a Ferroviária-SP (3 a 1), os rumores de que o clube paulista pretendia ter o meia voltaram a circular no Estádio Antônio Accioly.\nShaylon caiu de produção no Estadual, quando perdeu pênalti logo na rodada inicial, no empate (0 a 0) com a Jataiense. Ele voltou a desperdiçar penalidade na Copa do Brasil, na decisão de vaga na bola parada.