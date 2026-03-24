O atacante Gustavo Coutinho está de volta ao Atlético-GO. O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, confirmou nesta terça-feira (24) a contratação por empréstimo do jogador até o final do ano, junto ao Sport.\nO goleador retorna ao Dragão após três anos, numa tentativa de melhorar o desempenho ofensivo do time nesta temporada.\nGustavo Coutinho foi campeão da Série B do ano passado, pelo Coritiba, num elenco que também teve o atacante Dellatorre (atualmente no Vila Nova).\nNa primeira passagem pelo Dragão, Coutinho foi campeão do Estadual e se destacou na Série B em 2023, terminando-a com o acesso à elite nacional do clube e como artilheiro da competição, com 14 gols.\nAquela temporada dele foi altamente positiva e isso pesou no retorno ao Dragão. Neste ano, Gustavo foi campeão do Pernambucano e precisa ser inscrito para disputar a Série B até a próxima sexta-feira (27).