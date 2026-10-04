Em 6º lugar na Série B após 31 rodadas, o Atlético-GO acredita que dá para buscar uma vaga direta na elite do Campeonato Brasileiro e também aposta que as duas próximas rodadas serão decisivas. A vitória sobre o América-MG por 2 a 0 no último sábado, no Estádio Antônio Accioly, garantiu a permanência do Dragão no G6 antes de enfrentar dois adversários que estão fora da faixa de disputa de acesso, o CRB e o Sport.\nNa próxima quarta-feira (7), o Atlético-GO joga contra o CRB fora de casa, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 32ª rodada da Série B. Depois, volta ao Accioly para receber o Sport, que enfrenta no domingo (11), pela 33ª rodada.\n“Acho que quarta e domingo vai decidir bastante coisa no campeonato. Dependendo dos resultados, vamos ficar com sete ou oito equipes na briga”, previu o técnico Roger Silva, que estava muito satisfeito com a vitória do último sábado (3) e ponderou que o Dragão cometeu alguns erros no primeiro tempo e dominou completamente a segunda etapa da partida contra o América-MG.