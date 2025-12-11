O Atlético-GO adiou a reapresentação do time para a temporada de 2026. Antes, a pré-temporada teria início no dia 18 de dezembro, e o clube seria o primeiro da capital a começar os trabalhos. Agora, com a mudança para 26 de dezembro, a equipe rubro-negra vai ser a última, atrás de Goiás e Vila Nova.\nFinal do Goianão 2026 será em 15 de março; veja calendário completo\nA reapresentação do Atlético-GO está marcada para a tarde do dia 26, a partir das 15 horas, no CT Dragão do Brasil. Nesta data, são esperados a comissão técnica liderada por Rafael Lacerda, os jogadores remanescentes do elenco de 2025 e aqueles contratados para 2026, como o lateral direito Matheus Ribeiro, o volante Igor Henrique e o atacante Kevin Ramírez.\nAté lá, o Atlético-GO também espera ter resolvido algumas situações do plantel, como a do volante Ronald. Segundo o presidente Adson Batista, tanto o clube goiano quanto o jogador desejam a permanência, mas isso depende de uma extensão do vínculo de empréstimo com o Grêmio, dono dos direitos do atleta.