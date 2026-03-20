O Atlético-GO está no mercado para reforçar o elenco e tem interesse no retorno de um dos destaques do clube na temporada 2023: o atacante Gustavo Coutinho, de 27 anos. O jogador conquistou o título da Série B do ano passado pelo Coritiba, mas não se firmou e voltou ao Sport, clube com o qual tem vínculo. No entanto, no Leão da Ilha, o goleador também não tem atuado com regularidade. Assim, o Dragão avalia a volta do jogador. O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, não deu muitos detalhes sobre a situação do atacante, mas admitiu que negocia com ele.Segundo o dirigente atleticano, há “uma situação em curso” com Gustavo Coutinho. Há concorrência de outras agremiações da Série B pelo atacante, que tem o perfil da competição. A boa fase vivenciada no Dragão, há três anos, pode ser um fator importante na negociação. Depois de ser adquirido pelo Sport junto ao Fortaleza, em 2024, o atacante pode estar de saída, novamente. A imprensa pernambucana afirma que há três clubes da Série B interessados no atleta, que se recupera de uma lesão muscular.Em 2026, Coutinho conquistou o Campeonato Pernambucano. Pelo Sport, jogou oito vezes e marcou três gols. No Atlético-GO, Gustavo Coutinho chegou com o Goianão de 2023 em andamento e ajudou o clube na conquista do Estadual, atuando ao lado do meia Shaylon e de Luiz Fernando, destaque ofensivo da equipe. Mas foi na Série B 2023 que o atacante se destacou na campanha do acesso à Série A.Gustavo Coutinho foi goleador da Série B com 14 gols e entrou para a lista de artilheiros do clube, em nível nacional, ao lado de Júlio César (Série C 1990), Rodrigo Ayres (Série C 2001) e Marcão (Série C 2008).