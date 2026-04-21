Após o empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto (SP), o Atlético-GO já virou a chave e se dedica à preparação para o jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil, em que começa a decidir vaga com o Athletico-PR, em Curitiba, na próxima quinta-feira (23), na Arena da Baixada. O técnico Eduardo Souza aguarda pelo parecer do departamento médico sobre as contusões do atacante Gustavo Coutinho e do volante Igor Henrique.\nOs dois jogadores deixaram o campo de jogo, na Arena Santa Cruz, reclamando das lesões durante o empate com o Botafogo-SP, pela Série B.\nIgor Henrique foi substituído por Ariel no primeiro tempo, aos 33 minutos. Teria sentido incômodo muscular e dores no joelho, enquanto Gustavo Coutinho levou “tostão” no lance do pênalti e uma pancada na sequência. Coutinho fez de pênalti o primeiro gol dele no retorno ao Dragão. Saiu aos 11 minutos do segundo tempo.