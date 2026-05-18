Depois de o Atlético-GO ter o pior desempenho dele no início da Série B, com três derrotas consecutivas nas rodadas iniciais, a reação se consolidou nos seis jogos recentes, com três vitórias e três empates. O empate por 1 a 1 com o Criciúma, fora de casa, não deixou o clube goiano entre os dez melhores da Segundona, mas pode ajudar a deixá-lo no G6 desde que tenha bom desempenho nas duas próximas partidas em casa.O time atleticano enfrenta, no Estádio Antônio Accioly, o São Bernardo-SP (líder com 17 pontos) no próximo domingo (24). Depois, disputará o clássico com o Goiás (no G6, com 13 pontos) no outro fim de semana (31 de maio).Os confrontos em casa enchem de expectativa os atleticanos por mais vitórias. A arrancada do time foi capaz de deixá-lo entre os concorrentes com as maiores séries invictas, até agora - o Dragão tem a 4ª maior sequência, conquistando 12 pontos nos últimos seis jogos. O time rubro-negro obteve três vitórias (duas em casa e uma fora) e três empates (dois fora de casa e um no Accioly).Em termos de partidas sem derrotas na Série B, o Dragão está atrás do Sport, que arrancou com 16 pontos em oito rodadas, mas foi batido em casa pelo CRB-AL no último domingo (17). Outros dois concorrentes fortes são Fortaleza (sete jogos sem perder) e o Vila Nova (também sete partidas sem derrota) nas rodadas iniciais da Série B. Os bons resultados do Atlético-GO ainda não foram suficientes para ultrapassar os dois rivais goianos: Vila Nova (16 pontos) e Goiás (13 pontos). Nas últimas rodadas, Atlético-GO e Juventude têm números semelhantes, com seis partidas cada um sem perder (são três vitórias e três empates para cada lado).No final de semana, o Dragão vai tentar quebrar o encanto do São Bernardo-SP, que se apresenta como uma surpresa na Série B. A equipe paulista, dirigida pelo técnico Ricardo Catalá, faz campanha surpreendente por se tratar de um clube que disputou a Série C no ano passado e garantiu o acesso à Série B. Será um jogo inédito.“Estamos conseguindo nos recuperar daquele início ruim (três derrotas). Estamos a um ponto do 6º colocado (Goiás) e a três pontos do 5º (Fortaleza) seis jogos depois, usando agora a possibilidade de, nos próximos quatro jogos, disputar três em casa. Se usarmos o fator (casa), temos a possibilidade de entrar no G6”, previu o técnico Eduardo Souza, muito criticado no começo da Série B. Aos poucos, o treinador vai mostrando habilidade e bom trabalho nas sessões de treinos para fazer a equipe evoluir e ganhar padrão tático.