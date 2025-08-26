O Atlético-GO anunciou nesta segunda-feira (25), nas redes sociais do clube, o novo contrato firmado com a principal revelação da base atleticana nos últimos anos: o meia-atacante Yuri Alves, de 18 anos e que tem sido utilizado pelo técnico Rafael Lacerda na Série B. O vínculo firmado com o jovem será até o fim de 2029.Yuri está valorizado no mercado, é cobiçado pelo Palmeiras, por outras agremiações e investidores, mas, para o interessado tirá-lo do Atlético-GO, a multa rescisória passa a ser de R$ 30 milhões, segundo informação do presidente do Atlético-GO, Adson Batista.Yuri e o Dragão haviam firmado, em março, um contrato de três temporadas, até 2027. Diante do assédio, a diretoria atleticana e o jogador acertaram novo contrato.Além disso, o Atlético-GO preparou projeto especial para Yuri Alves, assim como fez com o atacante Luiz Fernando, em 2015. Destaque do time sub-17 e da equipe sub-20 na Copa São Paulo de Juniores de 2015, Luiz Fernando ganhou bom contrato à época, passou a morar no CT do Dragão, teve uma planilha elaborada para ganhar massa muscular e ganhou tempo para amadurecer no elenco principal. Em 2016, foi campeão da Série B, fez gols decisivos e virou o Talismã.Yuri nasceu e mora em Goiânia, no Bairro de Campinas. Neto de Rui, ex-jogador do clube na década de 1970, o jovem passará por algo semelhante ao projeto Luiz Fernando. “Nós temos o projeto de trabalhar individualmente algumas coisas, vamos fazer um acompanhamento com a Fisiologia, um mapeamento para que ele (Yuri Alves) possa atingir a mais alta performance”, explicou Adson Batista.Segundo o dirigente, a equipe de Fisiologia já solicitou exames genéticos para serem realizados com Yuri, o meia Klebert (destaque do time sub-17) e o atacante Gabriel (equipe sub-15).No lance do gol de empate (2 a 2) com o Cuiabá, na última rodada, Yuri Alves partiu para cima da marcação, abriu espaço e deixou a bola para Lelê girar na área antes de bater para a defesa parcial do goleiro - no rebote, Federico Martínez empatou.“Já conversei com o (Rafael) Lacerda, ele (Yuri Alves) será prioridade. Se for crescendo, será titular. Nós vamos cuidar dele (Yuri) com todo cuidado possível porque tem muito potencial, tem raízes no clube”, destacou Adson Batista, citando a semelhança da planilha de evolução de Yuri com a de Luiz Fernando, há dez anos atrás.Fisicamente, o projeto teve êxito com Luiz Fernando. Numa entrevista ao POPULAR, o Talismã revelou que ganhou dez quilos de massa muscular. Como atleta, é a maior expressão do trabalho de base do clube, ainda criticado por não ter paciência com os jovens jogadores.Luiz Fernando foi campeão da Série B (2016), bicampeão do Estadual (2023 e 2024), ficou marcado por gol sobre o Nacional (Uruguai) de Suárez, pela Copa Sul-Americana, em Montevidéu. Além disso, foi duas vezes eleito o melhor jogador do Goianão e foi decisivo na campanha do acesso à Série A, em 2023. Ele coleciona rebaixamentos no clube, mas se tornou artilheiro dos últimos dez anos, com 64 gols.Yuri Alves já soma 13 gols neste ano, na base, e atuou sete vezes no time principal atleticano, geralmente entrando no segundo tempo.