Após ficar muito próximo de acertar com o Palmeiras, o atacante Yuri Alves está com o futuro indefinido no Atlético-GO. Com proposta do Botafogo e interesse de outros times brasileiros, o jogador de 19 anos não deve permanecer no Dragão para 2026, mas até o momento não há nenhum negócio fechado.
"Existe a proposta (do Botafogo), mas estamos pensando e fazendo com calma", declarou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, ao POPULAR.
No início da semana, o Palmeiras encaminhou a contratação de Yuri Alves por empréstimo de um ano, com opção de compra. A ideia do time alviverde era utilizar o atacante do Atlético-GO na equipe sub-20, dando oportunidades graduais no profissional.
Além disso, o Atlético-GO apostava na possibilidade de receber um dinheiro considerável no futuro, considerando que o Palmeiras se destacou nos últimos anos pela venda de atletas jovens, como os atacantes Endrick e Estêvão, negociados para Real Madrid e Chelsea, respectivamente, além do zagueiro Vitor Reis, que foi para o Manchester City.