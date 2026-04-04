O técnico Eduardo Souza continua à procura da melhor formação do Atlético-GO e no clássico deste sábado (4) contra o Vila Nova não deve ser diferente. Há chance do treinador fazer mudanças na equipe rubro-negra.\nNo último treino, na sexta-feira (3), o treinador testou duas mudanças: na zaga e no setor ofensivo. Resta saber se serão confirmadas no jogo que será disputado no OBA, pela 3ª rodada da Série B.\nA primeira modificação pode ocorrer na defesa. O zagueiro paraguaio Junior Barreto, de 28 anos, deve ganhar a primeira chance na Série B. O defensor foi testado no lugar de Natã Felipe, titular na derrota para o Náutico (2 a 1).\nNo Dragão, o paraguaio atuou em três clássicos, mas em poucos minutos. Duas das atuações foram diante do Vila Nova - na vitória (2 a 0) e no empate (0 a 0) na semifinal. Depois, ele foi escalado no sistema com três zagueiros, na final do Goianão, mas saiu no intervalo do primeiro jogo com o Goiás. O único jogo completo foi pela Copa Centro-Oeste diante do Anápolis.