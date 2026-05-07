O Atlético-GO contratou Robson Gomes, de 61 anos, para ser o novo preparador físico do clube rubro-negro. Ele assume a coordenação da área no Dragão, após críticas do presidente Adson Batista, quanto à condição física do elenco nos últimos jogos.\nO dirigente afirmou que faria "reflexões " sobre o desempenho físico dos atletas, pois em sua avaliação, o rendimento do time tem caído no segundo tempo dos jogos. Anderson Kuki, atual preparador físico do Atlético-GO há cinco meses, passa a ser auxiliar no departamento físico.\nNesta quinta-feira (7), Robson Gomes será apresentado no CT do Dragão pelo presidente Adson Batista.\nNo futebol goiano, Robson Gomes tem um histórico vencedor no Goiás, em passagens diferentes pelo alviverde, principalmente na equipe de trabalho de Hélio dos Anjos. Nas temporadas 1999 a 2001, o Goiás foi soberano no futebol goiano, ganhou o Estadual e foi campeão da Série B 1999. O time era elogiado pela velocidade e força física dos jogadores.