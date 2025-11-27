O Atlético-GO anunciou a contratação do meio-campista Igor Henrique, que estava no Vila Nova. O jogador de 33 anos não renovou contrato com o clube colorado e acertou retorno ao Dragão.\nIgor Henrique defendeu o Atlético-GO pela primeira vez na temporada de 2017, na época emprestado pelo Tombense e disputou 30 partidas pela Série A e Copa do Brasil.\nIgor Henrique disputou a Série A em 2017 pelo Atlético-GO (Paulo Marcos/Atlético-GO)\nO meio-campista, que atua como meia ou volante, rodou desde então e acumulou passagens por Fortaleza, Guarani, Mirassol, Inter de Limeira, Ituano, Tombense e Água Santa-SP antes de chegar ao Vila Nova. No Tigre, ele jogou em 2023, voltou na temporada de 2024 e estava no clube colorado desde então.\nPelo rival Vila Nova, Igor Henrique disputou 92 jogos, com 16 gols marcados, cinco assistências e o título goiano na temporada de 2025.