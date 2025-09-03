O Atlético-GO anunciou, pelas redes sociais do clube, a contratação por empréstimo de mais um jogador do Maringá-PR. É o meia Danielzinho, de 23 anos. Além dele, o Dragão já havia contratado junto ao time paranaense o atacante Maranhão, de 28 anos, e o zagueiro Tito, de 25 anos.\nO contrato de Danielzinho foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (2), no último dia da janela de transferência da CBF para jogadores. Os três atletas do Maringá foram emprestados até o final da temporada para o rubro-negro goiano.\nDanielzinho disputou 14 partidas pelo Maringá e marcou um gol. Ele disputou o Campeonato Paranaense, em que o clube foi vice-campeão, e a Série C nacional, na qual a equipe não se classificou à fase semifinal.\nO jogador foi revelado na base do Athletico-PR antes de chegar ao clube do interior do Paraná. No Dragão, será mais uma aposta do clube numa temporada de muitas contratações que não deram certo.