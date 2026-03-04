O ex-goleiro Júlio César, titular da seleção brasileira nos Mundiais de 2010 e 2014, será "embaixador" do Atlético-GO em ações e eventos promovidos pelo Dragão, dentro e fora do país. O jogador aceitou o convite do presidente do clube, Adson Batista, está em Goiânia e marcará presença no primeiro jogo da final do Goianão, sábado (7), no Estádio Antônio Accioly, contra o Goiás. Ambos se conheceram em uma viagem internacional à Alemanha, onde estreitaram laços e firmaram a parceria.\n"O Júlio César veio visitar o Atlético-GO e gostou da estrutura do clube. É um amigo que fiz no futebol, uma pessoa decente e que tem uma imagem muito positiva em todos os locais. É um cara que, por onde passa, abre portas e sempre é bem recebido por todos", justificou Adson Batista, ressaltando que Júlio César é ídolo no Flamengo e na Inter de Milão (Itália), além de ter passagens por Benfica (Portugal), Inglaterra e Canadá.