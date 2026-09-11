O presidente Adson Batista anunciou que o meia uruguaio David Terans voltará ao Atlético-GO nos próximos dias para reforçar a equipe na reta final da Série B. O jogador de 31 anos foi anunciado pelo Dragão em julho, como contratação de impacto, emprestado pelo Fluminense, mas voltou ao time carioca para tratar dores no tendão de Aquiles, local onde foi submetido à cirurgia no ano passado.\nAdson Batista afirma estar otimista com a chegada e a recuperação de Terans, que não atua há um ano. O prazo estimado de chegada do jogador a Goiânia é de 15 dias, no final de setembro, após o clássico contra o Goiás, que está marcado para o dia 26.\n"Estou muito confiante com o trabalho que está sendo feito", pontuou Adson Batista, sobre a recuperação do atleta após a segunda cirurgia no local lesionado.\nTerans chegará para se incorporar ao elenco do Atlético-GO. Ele terá dois meses e alguns jogos para justificar o esforço da diretoria atleticana em tê-lo até o final da Série B, prazo de validade do vínculo contratual de Terans.